Ваут Фас стал четвёртым игроком в истории АПЛ, дважды забившим в свои ворота в одном матче

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал «Лестер». Команды играли на стадионе «Энфилд». Финальный свисток главного арбитра Крэйга Поусона зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. Защитник «Лестера» Ваут Фас стал четвёртым игроком в истории английской Премьер-лиги с двумя автоголами в одном матче. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Хозяева неудачно начали матч: уже на четвёртой минуте Дьюсбери-Холл поразил ворота Алисона Бекера после передачи Патсона Даки. Переломить ход встречи красным удалось в концовке первого тайма – на 38-й минуте защитник «лис» Ваут Фас отправил мяч в собственные ворота, а на 45-й сделал это снова, забив два автогола за семь минут.

Ранее подобным отмечались Джейми Каррагер («Ливерпуль», 1999), Майкл Проктор («Сандерленд», 2003) и Джонатан Уолтерс («Сток Сити», 2013).