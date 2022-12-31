Клопп: «Ливерпулю» нужно провести вторую половину сезона выдающимся образом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за место в топ-4 АПЛ.
«В этом сезоне речь идёт о топ-7. Сейчас мы все знаем, что «Ньюкасл» – это очень сильный претендент. Только четыре команды попадут в Лигу чемпионов. Сейчас кажется, что осталось два места.
«Арсенал» проводит выдающийся сезон. «Сити» – это «Сити». «Манчестер Юнайтед» явно возвращается, «Тоттенхэм» упорно борется, «Челси» всё ещё здесь.
Будет сложно. Нам нужно провести вторую половину сезона выдающимся образом, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это и есть наша цель.
Очевидно, какие у нас качественные соперники, но многие вещи всё равно ещё зависят от нас. Мы под давлением, как и другие команды, ведь знать, что мы на несколько очков позади – не самое приятное ощущение. Нас ждёт прекрасная битва со множеством чудесных матчей», – приводит слова Клоппа Daily Mail.
Сейчас «Ливерпуль» занимает шестое место в таблице АПЛ, отставая от четвёртой строчки на пять очков.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
- 31 декабря 2022
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