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Хесе — о Мбаппе: президент Франции не может обязать его остаться в «ПСЖ»

Хесе — о Мбаппе: президент Франции не может обязать его остаться в «ПСЖ»
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Экс-нападающий мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» Хесе, перешедший летом в «Анкарагюджю», ответил на вопросы о несостоявшемся трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

«Президент Франции не может сказать: «Не уезжай туда, ты должен остаться". Мне кажется, что Килиан чувствовал больше личное, чем профессиональное давление, чтобы в конце концов решить остаться.

Он говорил мне и другим людям, которые говорят на испанском, что собирается перейти в «Реал», — приводит слова Хесе AS.

Напомним, 24-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира в Катаре, забив в семи матчах восемь голов и отдав две результативные передачи. В финальной встрече форвард отметился хет-триком. Он также является лучшим бомбардиром «ПСЖ» в нынешнем сезоне Лиги 1.

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