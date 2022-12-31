Хёнесс: Пеле был подарком всей футбольной семье из другой вселенной

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отреагировал на уход из жизни легендарного бразильского футболиста Пеле.



«Никогда не забуду, как сидел перед телевизором, смотрел чемпионат мира 1970 года и восхищался этим уникальным игроком, как и весь остальной мир. Пеле как будто был из другой вселенной. Пеле был подарком — подарком всей футбольной семье», — приводит слова Хёнесса Bayern & Germany.



Напомним, Пеле не стало 29 декабря в возрасте 82 лет. В последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошёл курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на неё. Последний месяц жизни Пеле провёл в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.