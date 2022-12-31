Хёнесс: Пеле был подарком всей футбольной семье из другой вселенной
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Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отреагировал на уход из жизни легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Никогда не забуду, как сидел перед телевизором, смотрел чемпионат мира 1970 года и восхищался этим уникальным игроком, как и весь остальной мир. Пеле как будто был из другой вселенной. Пеле был подарком — подарком всей футбольной семье», — приводит слова Хёнесса Bayern & Germany.
Напомним, Пеле не стало 29 декабря в возрасте 82 лет. В последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошёл курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на неё. Последний месяц жизни Пеле провёл в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.
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