Невилл — о Роналду в «Аль-Нассре»: немного грустно. Будем видеть Криштиану гораздо реже

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о переходе португальского форварда Криштиану Роналду в «Аль-Насср».



«Очевидно, мы будем видеть Роналду гораздо реже. Этот переход говорит нам о нескольких вещах. Во-первых, о том, насколько серьёзно Саудовская Аравия относится к футболу. Они вложили огромные деньги в одного игрока. Они пытаются усилить свою лигу.



Но что касается Роналду, мне казалось, он хотел остаться в одной из лучших лиг Европы как минимум до конца сезона и забить больше голов. Решение подписать контракт с клубом из Саудовской Аравии говорит о том, что предложение действительно ошеломляет. Может, был интерес в Европе, но этот вариант Криштиану не подошёл, и он сделал такой выбор. Немного грустно, потому что, возможно, мы последний раз видели, как Роналду играет на высшем уровне», — приводит слова Невилла Sky Sports.