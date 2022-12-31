Роналду и Месси могут сыграть друг против друга в середине января
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Французский «ПСЖ» планирует провести товарищеский матч во время зимней паузы в чемпионате Франции с командой, собранной из игроков двух клубов из Саудовской Аравии — «Аль-Нассра» и «Аль-Хиляля». Об этом сообщает французский журналист Адриен Гренье в своём «твиттере».
По информации источника, «ПСЖ» может сыграть против команды из лучших игроков «Аль-Нассра» и «Аль-Хиляля» в середине января.
Напомним, за «ПСЖ» выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Также ранее стало известно, что португальский форвард Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Нассра». Таким образом, известные футболисты могут встретиться в очном противостоянии уже в начале 2023 года.
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