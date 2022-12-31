Гвардиола: уйду из «Ман Сити», если почувствую, что что-то не так. Контракт — лишь бумажка

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что может покинуть команду до истечение срока действия контракта. Действующее соглашение специалиста с «горожанами» рассчитано до 2025 года.



«В тот момент, когда я почувствую, что что-то не так, я уйду в отставку или не стану продлевать контракт. Я не останусь, как Фергюсон или Венгер. Контракт — это всего лишь бумажка. Я продлил соглашение с клубом, потому что чувствую, что команда всё ещё может хорошо выступать под моим руководством. В конце концов, всё решает результат. Если мы устанем друг от друга, я не доработаю до конца контракта», — приводит слова Гвардиолы BBC.



«Манчестер Сити» в 15 матчах набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (40).

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