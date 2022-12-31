Гвардиола: уйду из «Ман Сити», если почувствую, что что-то не так. Контракт — лишь бумажка

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что может покинуть команду до истечение срока действия контракта. Действующее соглашение специалиста с «горожанами» рассчитано до 2025 года.
«В тот момент, когда я почувствую, что что-то не так, я уйду в отставку или не стану продлевать контракт. Я не останусь, как Фергюсон или Венгер. Контракт — это всего лишь бумажка. Я продлил соглашение с клубом, потому что чувствую, что команда всё ещё может хорошо выступать под моим руководством. В конце концов, всё решает результат. Если мы устанем друг от друга, я не доработаю до конца контракта», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Манчестер Сити» в 15 матчах набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (40).
- 31 декабря 2022
-
13:10
-
13:07
-
13:04
-
12:48
-
12:44
-
12:31
-
12:05
-
11:54
-
11:47
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:12
-
10:59
-
10:58
-
10:29
-
10:24
-
10:12
-
09:57
-
09:53
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
09:11
-
08:47
-
08:21
-
08:08
-
08:04
-
07:50
-
07:43
-
07:20
-
06:45
-
06:07
-
05:46