Игрок «МЮ» Антони вышел на поле в матче АПЛ в футболке с надписью «Покойся с миром, Пеле»

Бразильский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони вышел на поле в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» в футболке с надписью в память о скончавшемся легендарном футболисте сборной Бразилии и «Сантоса» Пеле.

Игрок продемонстрировал майку с надписью «Покойся с миром, Пеле», которую надел под игровую форму, во время минуты молчания в память о великом бразильском нападающем.

Напомним, Пеле не стало 29 декабря в возрасте 82 лет. В последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошёл курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на неё. Последний месяц жизни Пеле провёл в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.