«Барселона» впервые в сезоне пропустила в домашнем матче Ла Лиги
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В домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» «Барселона» пропустила гол на 73-й минуте.
Игрок гостей Хоселу реализовал пенальти, который сам и заработал, сравняв счёт в матче. Ранее «Барселона» открыл счёт в начале встречи: Рафинья навесил в штрафную с углового, Роберт Левандовски пробил головой в газон. Мяч полетел в район дальней штанги, откуда Кристенсен выполнил скидку на Алонсо, который опередил Фернандеса и ударом головой поразил цель, открыв счёт в матче.
Сине-гранатовые впервые в этом сезоне пропустили гол в домашнем матче чемпионата. Ранее на протяжении восьми матчей (включая сегодняшнюю встречу) и 703 игровых минут «Барселоне» удавалось сохранить ворота в неприкосновенности.
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