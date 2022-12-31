«Барселона» впервые в сезоне пропустила в домашнем матче Ла Лиги

В домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» «Барселона» пропустила гол на 73-й минуте.

Игрок гостей Хоселу реализовал пенальти, который сам и заработал, сравняв счёт в матче. Ранее «Барселона» открыл счёт в начале встречи: Рафинья навесил в штрафную с углового, Роберт Левандовски пробил головой в газон. Мяч полетел в район дальней штанги, откуда Кристенсен выполнил скидку на Алонсо, который опередил Фернандеса и ударом головой поразил цель, открыв счёт в матче.

Сине-гранатовые впервые в этом сезоне пропустили гол в домашнем матче чемпионата. Ранее на протяжении восьми матчей (включая сегодняшнюю встречу) и 703 игровых минут «Барселоне» удавалось сохранить ворота в неприкосновенности.