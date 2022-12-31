Лука Модрич рассказал о преимуществе проведения чемпионата мира зимой

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением о преимуществах проведения чемпионата мира в разгар сезона, а также о том, как проходит его восстановления после мирового первенства в Катаре.
«Чувствую небольшую тяжесть после месяцев высокого темпа, но ничего страшного. Мне нужно восстанавливать скорее психологическую энергию, нежели физическую. Ближе к концу короткого отпуска я ловил себя на мысли, что с нетерпением жду возвращения к тренировкам, соревнованиям.
Когда после долгого клубного сезона летом наступает месяц чемпионата мира, обычно не можешь дождаться продолжительного отпуска. Ты истощён как умственно, так и физически, и просто хочешь греться на солнце, избавив себя от каких-то обязательств. А сейчас прошла только половина сезона и мы не были слишком истощены, за исключением краткосрочных напряжённых месяцев турниров. Это быстро компенсируется, по крайней мере, я так чувствую. Я не ожидаю каких-то негативных последствий в будущем», — приводит слова Модрича Sportske.
В Хорватии отпраздновали бронзовые медали сборной на ЧМ-2022:
- 31 декабря 2022
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