Лука Модрич рассказал о преимуществе проведения чемпионата мира зимой

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением о преимуществах проведения чемпионата мира в разгар сезона, а также о том, как проходит его восстановления после мирового первенства в Катаре.

«Чувствую небольшую тяжесть после месяцев высокого темпа, но ничего страшного. Мне нужно восстанавливать скорее психологическую энергию, нежели физическую. Ближе к концу короткого отпуска я ловил себя на мысли, что с нетерпением жду возвращения к тренировкам, соревнованиям.

Когда после долгого клубного сезона летом наступает месяц чемпионата мира, обычно не можешь дождаться продолжительного отпуска. Ты истощён как умственно, так и физически, и просто хочешь греться на солнце, избавив себя от каких-то обязательств. А сейчас прошла только половина сезона и мы не были слишком истощены, за исключением краткосрочных напряжённых месяцев турниров. Это быстро компенсируется, по крайней мере, я так чувствую. Я не ожидаю каких-то негативных последствий в будущем», — приводит слова Модрича Sportske.

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