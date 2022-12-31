Тренер «Эспаньола» похвалил игроков после ничьей с «Барселоной»

Главный тренер «Эспаньола» Диего Мартинес высказался о своей команде после ничьей с «Барселоной» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

«Я очень горжусь своими игроками. Они играли, показав ДНК клуба, силу чувств и контроль над эмоциями. Арбитр? Матеу Лаос — один из лучших судей в мире», — приводит слова Мартинеса BarcaUniversal в «Твиттере».

В матче было показано 16 жёлтых карточек, две из которых превратились в красные. Матч обслуживал Матеу Лаос, показавший 17 жёлтых карточек (две — Дюмфрису) в матче четвертьфинала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами.

«Барселона» набрала 38 очков в 15 матчах Ла Лиги и занимает в турнирной таблице первое место, сравнявшись по очкам с «Реалом». «Эспаньол» (13) — 16-й.

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