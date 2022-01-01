Зеедорф рассказал, в чём заключается величие Пеле

Бывший голландский футболист Кларенс Зеедорф высказался о смерти бразильского футболиста Пеле.
«Пеле очень много значил для меня и для футбола. Он был удивительным человеком. Его влияние выходит за рамки трёх выигранных им чемпионатов мира и его гениальной игры: он открыл двери темнокожим игрокам по всему миру и жил до конца с позитивом и любовью», — сказал Кларенс Зеедорф в интервью La Gazzetta dello Sport.
Легендарный бразильский футболист Пеле скончался в возрасте 82 лет. Он долгое время боролся с онкологией. Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока.
Кларенс Зеедорф выступал за «Аякс», «Сампдорию», «Реал» Мадрид, «Интер», «Милан», «Ботафого» и сборную Нидерландов. Футболист четырежды выигрывал Лигу чемпионов.
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