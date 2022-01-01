Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич рассказал, за счёт каких качеств сборной Хорватии удалось завоевать бронзу ЧМ

Модрич рассказал, за счёт каких качеств сборной Хорватии удалось завоевать бронзу ЧМ
Комментарии

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, за счёт чего его команда сумела завоевать бронзовые медали на чемпионате мира в Катаре.

«Мы играли в очень хороший футбол, были крепкими и компактными. Но ключевым моментом для меня было то единение и воинственность, характер воинов, которые никогда не сдаются. Это то, что весь мир видит на нас, этот менталитет, который, может быть даже намного больше и могущественнее нас самих как людей. Без таких достоинств на крупных турнирах вы ничего не сможете сделать», — приводит слова Модрича Sportske.

Сборная Хорватии не сумела выйти в финал, в полуфинале уступив Аргентине с разгромным счётом 0:3. В матче за третье место «шашечные» обыграли главное открытие турнира, сборную Марокко, — 2:1.

Новость по теме
Ловрен рассказал, из-за чего начался его конфликт с хорватскими журналистами

В Хорватии отпраздновали бронзовые медали сборной на ЧМ-2022

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023