Модрич рассказал, за счёт каких качеств сборной Хорватии удалось завоевать бронзу ЧМ

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, за счёт чего его команда сумела завоевать бронзовые медали на чемпионате мира в Катаре.
«Мы играли в очень хороший футбол, были крепкими и компактными. Но ключевым моментом для меня было то единение и воинственность, характер воинов, которые никогда не сдаются. Это то, что весь мир видит на нас, этот менталитет, который, может быть даже намного больше и могущественнее нас самих как людей. Без таких достоинств на крупных турнирах вы ничего не сможете сделать», — приводит слова Модрича Sportske.
Сборная Хорватии не сумела выйти в финал, в полуфинале уступив Аргентине с разгромным счётом 0:3. В матче за третье место «шашечные» обыграли главное открытие турнира, сборную Марокко, — 2:1.
В Хорватии отпраздновали бронзовые медали сборной на ЧМ-2022
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