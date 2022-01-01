Тен Хаг — о переходе Роналду в «Аль-Насср»: я не говорю о прошлом
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы в матче с «Вулверхэмптоном» (0:1) отказался комментировать переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Насср».
«Я не говорю о прошлом, давайте поговорим о будущем. Сегодня мы сделали хороший шаг. Впервые в сезоне мы попали в топ-4, но это ничего не значит, потому что впереди долгий путь. Мы должны двигаться от игры к игре, попасть в положение, когда сможем что-то выиграть», — приводит слова тен Хага Goal.
Ранее Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» на 2,5 года. Португалец начинал сезон-2022/2023 в «МЮ», однако позднее английский клуб расторг контракт с Роналду после его резонансного интервью журналисту Пирсу Моргану.
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