Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дэвид Мойес: чувствуешь себя плохо, проиграв один-два матча, не говоря уже о пяти

Дэвид Мойес: чувствуешь себя плохо, проиграв один-два матча, не говоря уже о пяти
Комментарии

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о неудачной серии команды.

«После пяти матчей без побед давление усиливается, и это справедливо. Ты чувствуешь себя плохо, проиграв один матч, проиграв два, не говоря уже о пяти. Таков футбол.

Я это понимаю. Я хочу только лучшего для «Вест Хэма», потому что клуб замечательно со мной обращался и клуб был успешен. Мы стали занимать более высокие позиции, нежели раньше, и я отчаянно хочу продолжать в том же духе. Я не хочу, чтобы мы вновь были втянуты в борьбу за выживание.

Не думаю, что нам не хватает уверенности. Но я понимаю, что уверенность снижается после неудачных матчей», — цитирует Мойеса Evening Standard.

«Вест Хэм» занимает 17-е место в АПЛ, опережая «Вулверхэмптон» на одно очко.

Новость по теме
«Брентфорд» на выезде уверенно обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023