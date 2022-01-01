Дэвид Мойес: чувствуешь себя плохо, проиграв один-два матча, не говоря уже о пяти

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о неудачной серии команды.

«После пяти матчей без побед давление усиливается, и это справедливо. Ты чувствуешь себя плохо, проиграв один матч, проиграв два, не говоря уже о пяти. Таков футбол.



Я это понимаю. Я хочу только лучшего для «Вест Хэма», потому что клуб замечательно со мной обращался и клуб был успешен. Мы стали занимать более высокие позиции, нежели раньше, и я отчаянно хочу продолжать в том же духе. Я не хочу, чтобы мы вновь были втянуты в борьбу за выживание.

Не думаю, что нам не хватает уверенности. Но я понимаю, что уверенность снижается после неудачных матчей», — цитирует Мойеса Evening Standard.

«Вест Хэм» занимает 17-е место в АПЛ, опережая «Вулверхэмптон» на одно очко.