Дэвид Мойес: чувствуешь себя плохо, проиграв один-два матча, не говоря уже о пяти
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о неудачной серии команды.
«После пяти матчей без побед давление усиливается, и это справедливо. Ты чувствуешь себя плохо, проиграв один матч, проиграв два, не говоря уже о пяти. Таков футбол.
Я это понимаю. Я хочу только лучшего для «Вест Хэма», потому что клуб замечательно со мной обращался и клуб был успешен. Мы стали занимать более высокие позиции, нежели раньше, и я отчаянно хочу продолжать в том же духе. Я не хочу, чтобы мы вновь были втянуты в борьбу за выживание.
Не думаю, что нам не хватает уверенности. Но я понимаю, что уверенность снижается после неудачных матчей», — цитирует Мойеса Evening Standard.
«Вест Хэм» занимает 17-е место в АПЛ, опережая «Вулверхэмптон» на одно очко.
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