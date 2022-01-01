Нуньес: Месси или Роналду? Салах
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Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес оригинально ответил на вопрос о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
«Месси или Роналду?» — спросили игрока. «Салах. Салах», — ответил Нуньес, посмотрев на стоящего неподалёку Мохамеда Салаха. Видео было выложено на сайте A Bola.
23-летний Дарвин Нуньес провёл за мерсисайдцев 12 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Мохамед Салах, являющийся партнёром Нуньеса по линии атаки «Ливерпуля», отметился семью голами и четырьмя результативными передачами в 16 матчах нынешнего сезона АПЛ.
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