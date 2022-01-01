Нигматуллин: в 2023 году желаю возвращения уважения к российскому спорту во всём мире

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин пожелал сборной в наступившем году играть с европейскими национальными командами.
«Желаю российскому футболу в новом году скорейшего возвращения на мировую арену. Отдых и пауза затянулись. Думаю, что уже всем достаточно. Заодно желаю процветания и возвращения уважения к российскому спорту во всём мире», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола. На исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который проходил 30 декабря, могли объявить о решении перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако этот вопрос был отложен уже второй раз.
- 1 января 2023
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