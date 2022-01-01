Юран: я бы очень хотел, чтобы в 2023 году Россия участвовала в международных соревнованиях

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран пожелал сборной России в наступившем году играть с европейскими национальными командами.

«Пожелал бы, чтобы вернулись еврокубки, сборная имела возможность играть в отборочных. Я бы очень сильно хотел, чтобы ситуация нормализовалась и Россия участвовала в международных соревнованиях», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола. На исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который проходил 30 декабря, могли объявить о решении перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако этот вопрос был отложен уже второй раз.