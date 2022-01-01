Романо: Бадьяшиль перешёл в «Челси». Контракт — до 2029 года
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Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль перешёл в «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, сумма трансфера составит € 38 млн, включая бонусы. Контракт будет действовать до лета 2029 года. «Монако» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков за 16 туров.
21-летний центральный защитник числится в академии «Монако» с 2016 года, а привлекаться в основной состав команды начал с 2018-го. В текущем сезоне игрок провёл 11 матчей во французской Лиге 1 и записал на свой счёт два забитых мяча. «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч лондонцы проведут сегодня, 1 января, в гостях с «Ноттингем Форест».
Новость по теме«Челси» договорился с «Монако» о трансфере Бадьяшиля
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