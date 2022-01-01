Андрей Канчельскис: хочется, чтобы российский футбол вернули в международные соревнования

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, чего бы пожелал российскому футболу в наступившем 2023 году.
«Желаю российскому футболу решить все проблемы, чтобы клубы вернулись в еврокубки, а сборная играла в официальных матчах. Хочется, чтобы нас вернули в международные соревнования. Ну и здоровья футболистам: самое главное — без травм!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сборная России должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но в феврале российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В связи с этим в последнее время активно обсуждается вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
- 1 января 2023
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