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«Брюгге» объявил о назначении Скотта Паркера на пост главного тренера

«Брюгге» объявил о назначении Скотта Паркера на пост главного тренера
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«Брюгге» объявил о назначении Скотта Паркера на пост главного тренера. Последним местом работы специалиста был английский «Борнмут».

41-летний Паркер возглавил «Борнмут» в июле 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице прошлого сезона Чемпионшипа и автоматически поднялась в АПЛ, однако уже в августе 2022 года Паркер был уволен после поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:9.

Бывший наставник бельгийцев Карл Хуфкенс был уволен в конце декабря из-за неудовлетворительных результатов в национальном первенстве. После 18 матчей «Брюгге» занимает в чемпионате Бельгии четвёртое место, уступая лидеру – «Генку» — 12 очков.

В 1/8 финала Лиги чемпионов бельгийцы в двухматчевом противостоянии сразятся с «Бенфикой».

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