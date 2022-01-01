Грэм Поттер — о ничьей с «Ноттингемом»: это очко заработано с трудом

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал результат гостевого матча с «Ноттингем Форест» (1:1). На гол Рахима Стерлинга «лесники» ответили точным ударом Сержа Орье.



«Это очко заработано с трудом, мы играли против команды с хорошим настроем. Они оказали на нас серьёзное давление во втором тайме.



Уровень нашей игры был недостаточно высоким, чтобы набрать три очка. Мы двигали мяч недостаточно быстро, нам не хватало движения.



Когда мы потеряли контроль над игрой, мы мучились с единоборствами и изо всех сил пытались справиться с этим аспектом игры. Нам было тяжело, «Форест» показал хорошую игру, но мы разочарованы своими действиями на поле и тем, что не заслужили победу», — приводит слова Поттера BBC.

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