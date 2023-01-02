Унаи Эмери: у «Астон Виллы» есть не только Эмилиано Мартинес, но и Робин Ольсен

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал результат матча с «Тоттенхэмом» (2:0), а также высказался о вратаре команды Роберте Ольсене, который провёл сухой матч.



«Мы так счастливы. Думаю, команда сражалась достойно. В первом тайме нам было тяжело, но соперник не создал много моментов.



Мы забили гол, который придал нам уверенности в своих силах и в том, что мы можем двигаться вперёд. Наш второй гол был потрясающим, в этот момент мы почувствовали, что три очка будут нашими.



На выезде, как правило, вы должны защищаться больше, чем дома. Мы должны строить команду, исходя из того, что можем контролировать игру. Мы были сильны в защите и попытались выиграть матч.



У «шпор» были шансы, не так много, но они кое-что создали в атаке. Робин Ольсен сегодня сыграл «на ноль». У нас есть не только Эмилиано Мартинес, но и Ольсен, а также другие хорошие игроки», — приводит слова Эмери BBC.

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