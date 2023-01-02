Паредес — лучший по точности передач в топ-5 лигах. В первой пятёрке три защитника «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, который сейчас выступает за «Ювентус», стал лидером по точности передач среди всех игроков сильнейших пяти европейских первенств в 2022 году (95,45 %), сообщает Squawka.
В минувшем году хавбек, недавно ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины, также выступал за «Пари Сен-Жермен».
Вторую и третью позицию в этом рейтинге заняли два центральных защитника парижан – Преснел Кимпембе (94,98 %) и Серхио Рамос (94,92 %). В первой пятерке лишь один игрок, который в минувшем году не выступал за парижский гранд – четвёртое место в этом рейтинге занял немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос (94,9 %). На пятом – ещё один игрок обороны «Пари Сен-Жермен» — Маркиньос (94,79 %).
Паредес разыграл Неймара, подбросив ему змею в шкафчик
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