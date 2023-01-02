Болельщик, сделавший на лице татуировку в честь Месси, жалеет о своём поступке

Колумбийский болельщик Майкл Куинонес, который сделал татуировку на лице в честь победы сборной Аргентины и Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре, заявил, что жалеет о своём поступке.
Изначально фанат выложил фото с процессом нанесения татуровки и добавил подпись: «Выполняю вызов. Я люблю тебя, Лео Месси». Сама татуировка состояла из трёх звезд – символ третьего чемпионства Аргентины, из слова «бог» на испанском, в которое был вставлен игровой номер Месси – 10.
Фото: Из соцсетей
В одной из соцсетей болельщик набрал более 143 000 подписчиков, которые в основном высмеивали болельщика за его татуировку.
Поначалу Майкл не соглашался с комментариями, однако недавно заявил, что сожалеет о своём поступке.
Фото: Из соцсетей
«Я сожалею, что сделал татуировку, потому что вместо того, чтобы принести мне радость и позитив, это решение привело к негативным последствиям, как для меня лично, так и для моей семьи.
Не думал, что скажу об этом так скоро. Я очень гордился этим несколько дней, но сейчас я сожалею.
Будьте осторожны со своими словами. Вы не знаете, как можете разрушить свою жизнь», — сказал он в видео на своей странице.
Фанаты набили татуировки с портретом Месси
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