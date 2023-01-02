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Фернандес улетел в Аргентину без разрешения тренера «Бенфики». Он может перейти в «Челси»

Фернандес улетел в Аргентину без разрешения тренера «Бенфики». Он может перейти в «Челси»
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Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес улетел в Аргентину без разрешения главного тренера лиссабонского клуба Роджера Шмидта. Об этом сообщает португальское издание Record.

По информации источника, Фернандес улетел в Буэнос-Айрес вопреки желанию Шмидта. Игрок воспользовался частным самолётом. В столице Аргентины полузащитник отпраздновал Новый год. В «Бенфике» негативно восприняли данный поступок Фернандеса.

Ставший чемпионом мира 2022 года в составе аргентинской национальной команды Фернандес связан слухами о переходе в лондонский «Челси». Ранее сообщалось о том, что игрок дал согласие на переход в стан «аристократов». Клубы обсуждают финансовые детали перехода.

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