Радченко: Ловрен очень здорово сыграл на ЧМ-2022. Его уход — потеря для «Зенита»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена из стана сине-бело-голубых во французский «Лион».

«Уход Ловрена — потеря для «Зенита». Деян был капитаном клуба, постоянно играл в основном составе. Было видно, что тренерский штаб ему доверяет. Хорват очень здорово сыграл на чемпионате мира. Понятно, что у него были предложения от других клубов — вот он и решил уйти из «Зенита», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В составе сине-бело-голубых Ловрен провёл 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.