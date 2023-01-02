Радченко: Ловрен очень здорово сыграл на ЧМ-2022. Его уход — потеря для «Зенита»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена из стана сине-бело-голубых во французский «Лион».
«Уход Ловрена — потеря для «Зенита». Деян был капитаном клуба, постоянно играл в основном составе. Было видно, что тренерский штаб ему доверяет. Хорват очень здорово сыграл на чемпионате мира. Понятно, что у него были предложения от других клубов — вот он и решил уйти из «Зенита», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В составе сине-бело-голубых Ловрен провёл 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.
Новость по темеЛоврен перешёл в «Лион» из «Зенита»
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