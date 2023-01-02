Роман Широков: не сказал бы, что скучаю по российскому футболу. Но чего-то не хватает

Бывший российский футболист Роман Широков рассказал о том, что не скучает по ушедшей на зимний перерыв Российской Премьер-лиге.

«Не сказал бы, что скучаю по российскому футболу. Только недавно прошёл чемпионат мира. Но чего-то не хватает», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, РПЛ, как и остальные чемпионаты России, ушла на ежегодный зимний перерыв. Первые матчи в высшей лиги России пройдут в начале марта 2023 года. Лидером РПЛ является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка после 17 сыгранных туров. На второй строчке турнирной таблицы расположился московский «Спартак», уступающий сине-бело-голубым шесть очков. Третье место занимает «Ростов» с 35 набранными баллами.