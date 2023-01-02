Лаутаро Мартинес назвал самые памятные события чемпионата мира в Катаре

Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал о трёх самых памятных моментах во время чемпионата мира в Катаре.
«В качестве первого я выбираю поражение от Саудовской Аравии, после которого мы поговорили друг с другом и начали активно работать над собой, как мы делали последние три года. Затем я назову игру с Нидерландами, когда они сумели сравнять счёт на последних минутах. Было трудно, но благодаря силе нашей команды мы смогли пройти дальше. Третий и самый важный момент — это пенальти Монтьеля в финале с Францией», — приводит слова Мартинеса Calciomercato.
Аргентина стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира сборную Франции в серии послематчевых пенальти — 4:2 (3:3 после дополнительного времени).
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ:
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