Тренер «Ахмата» Ташуев: Ловрена можно назвать лучшим игроком РПЛ в 2022 году

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев назвал лучшего, по его мнению, футболиста Российской Премьер-Лиги в ушедшем 2022 году.

«Тяжело назвать футболиста года. Есть целая группа хороших игроков, но прям яркого, который бы на общем фоне выделялся, его нет, наверное. Но, учитывая чемпионат мира и игру за «Зенит», можно назвать Ловрена. Он мне импонирует как защитник, как личность и в сборной очень хорошо отыграл. Поэтому назову его», — приводит слова Ташуева Metaratings.

В составе сборной Хорватии Деян Ловрен стал бронзовым призёром чемпионата мира. В первые дни 2023 года защитник покинул санкт-петербургский «Зенит» и перешёл во французский «Лион», за который ранее выступал в период с 2010 по 2013 год.