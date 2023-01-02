Игорь Колыванов: по-сумасшедшему скучаю по российскому футболу. У нас хороший чемпионат!

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов признался, что скучает по футболу во время перерыва в Российской Премьер-Лиге.

«По-сумасшедшему скучаю по российскому футболу. У нас хороший чемпионат с хорошими футболистами. Я реально соскучился.



Я вообще скучаю, когда что-то заканчивается: чемпионат мира закончился — у меня пошла ностальгия. В РПЛ всегда появляются интересные футболисты, да и матчи классные — всегда есть определённая интрига. Сейчас вот «Спартак» гонится за «Зенитом». Хотя это очень даже непросто», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года. Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка.