Сборную Бельгии могут возглавить Бенитес или Виллаш-Боаш

На пост главного тренера сборной Бельгии после отставки Роберто Мартинеса претендуют Рафаэль Бенитес и Андре Виллаш-Боаш. Об этом сообщает La Dernière Heure.

По информации источника, испанец и португалец были добавлены в шорт-лист наставников совсем недавно. На данный момент оба специалиста нигде не работают. Ранее Бенитес возглавлял «Эвертон», а Виллаш-Боаш тренировал «Марсель», который покинул в 2021 году.

Недавно Мартинес покинул пост наставника бельгийцев. Ранее сообщалось, что он может возглавить национальную команду Мексики. С ним команда дошла до полуфинала чемпионата мира в России, в котором уступила сборной Франции, а затем в матче за третье место оказалась сильнее англичан.

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