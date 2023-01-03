«Ницца» на выезде уступила «Ренну»

Сегодня, 3 января, завершился матч 17-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Ниццей». Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Спустя пять минут после стартового свистка счёт в игре открыл Мартен Терье. На 21-й минуте Росс Баркли восстановил равенство на табло. Результативную передачу на свой счёт записал Джордан Лотомба. За минуту до конца основного времени полузащитник «Ренна» Бенжамен Буриго забил гол, который принёс победу красно-чёрным. Ему ассистировал Флавьен Тэт.

«Ренн» располагается на четвёртом месте в чемпионате Франции. Команда Бруно Женезио набрала 34 очка в 17 играх. «Ницца» занимает 11-ю строчку в Лиге 1. Клуб набрал 21 очко.