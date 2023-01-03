Клопп раскритиковал судейство после поражения «Ливерпуля» в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (1:3). В частности, специалист остался недоволен судейством в этой встрече.

«Третий гол не должны были засчитывать вот так просто! Пытаться поговорить об этом с судьями — всё равно что пытаться говорить с моей микроволновкой. «Брентфорд» мог диктовать ход матча из-за того, как судья свистел. Они расширили правила. Вот почему это действительно сложно. VAR прикрывается фразой «неясно и неочевидно». Судья должен это объяснить. У нас была встреча перед началом сезона. За такое поведение игрока рефери должен свистеть. Он этого не сделал. Я не жду ничего в нашу пользу. Есть причина, по которой «Брентфорд» так успешен в атакующих стандартах, а не в оборонительных», — приводит слова Клоппа SportBible.

Во время третьего гола защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате вступил в единоборство с Брайаном Мбемо, после чего оказался на газоне, а камерунский форвард отправил третий мяч в ворота команды Клоппа.

Команда Юргена Клоппа располагается на шестом месте в АПЛ после 17 игр. Она набрала 28 очков. Подопечные Томаса Франка занимают седьмую строчку в турнире. В их активе 26 очков.

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