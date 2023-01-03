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Феликс может провести остаток сезона в «Атлетико»

Феликс может провести остаток сезона в «Атлетико»
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Нападающий Жоау Феликс может провести остаток сезона в «Атлетико».

По информации Relevo, португалец может остаться в мадридской команде как минимум до лета.

Основная причина, которая мешает переходу полузащитника в другой клуб, – это его цена. «Атлетико» хочет получить € 130–140 млн.

Ни один из клубов, интересующихся Феликсом, не готов платить такие деньги. Рассматривались и такие варианты, как аренда с обязательством или правом выкупа, но и в таком случае трансфер обошёлся бы потенциальным покупателям в слишком крупную сумму.

Кроме того, в «Атлетико» считают, что Жоау по-прежнему может помочь команде, учитывая его уровень.

23-летним футболистом по-прежнему интересуются «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но эти клубы не могут удовлетворить финансовые требования «Атлетико».

В текущем сезоне Ла Лиги Феликс провёл 13 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.

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