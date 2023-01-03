Бернарду Силва рассказал, когда сможет вернуться в «Бенфику»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Бенфику».



«Я хочу вернуться в «Бенфику», чтобы помогать команде, и я должен чувствовать себя готовым. Если речь будет идти о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь в этом клубе, то я предпочту не возвращаться.



Моей мечтой было играть не за лучший клуб в мире, а за «Бенфику». Я не знал, какого уровня я достигну. Я начал в возрасте семи лет и всегда играл, с 12 до 17 лет я играл очень мало, но достижение нынешнего уровня является для меня источником гордости, потому что я нахожусь в одном из лучших клубов мира.



Мне удалось достичь вершины», – приводит слова Силвы AS, ссылаясь на Record.



Силва – воспитанник «Бенфики». Он находился в системе клуба с 2002 по 2015 год.

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