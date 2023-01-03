Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский назвал футбольный матч, который пересмотрел бы на новогодних праздниках. Хоккеист выделил противостояние сборных Аргентины и Франции в финале чемпионата мира — 2022.
«Если бы мне надо было выбрать один матч, который я посмотрел бы на новогодних праздниках, то это был бы финал чемпионата мира по футболу Аргентина — Франция», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в финале ЧМ встречались сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Победу сборной Аргентины обеспечили точные удары с 11-метровой отметки в исполнении Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах француза Тчуамени.
- 3 января 2023
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