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Кавазашвили: на победу в РПЛ будут претендовать только две команды — «Зенит» и «Спартак»

Кавазашвили: на победу в РПЛ будут претендовать только две команды — «Зенит» и «Спартак»
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Известный советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По мнению экс-футболиста, на чемпионство в этом году будут претендовать лишь две команды — «Зенит» и «Спартак».

«От второй части сезона я ничего не жду. Как всегда, будет одно и то же. Несколько команд будут разыгрывать между собой призовые места: с первого по пятое. Эти команды всем давно известны. Единственный разговор будет, кто в этом году готов забрать золотые медали. Здесь я могу чётко сказать, что на победу в РПЛ будут претендовать только две команды — «Зенит» и «Спартак». Это однозначно», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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