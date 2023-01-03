Кавазашвили: на победу в РПЛ будут претендовать только две команды — «Зенит» и «Спартак»

Известный советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По мнению экс-футболиста, на чемпионство в этом году будут претендовать лишь две команды — «Зенит» и «Спартак».

«От второй части сезона я ничего не жду. Как всегда, будет одно и то же. Несколько команд будут разыгрывать между собой призовые места: с первого по пятое. Эти команды всем давно известны. Единственный разговор будет, кто в этом году готов забрать золотые медали. Здесь я могу чётко сказать, что на победу в РПЛ будут претендовать только две команды — «Зенит» и «Спартак». Это однозначно», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.