Червиченко: идея ФИФА назвать стадион в каждой стране в честь Пеле — популистский бред

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об идее президента ФИФА Джанни Инфантино назвать стадион в каждой стране в честь легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.
«Популист делает популистские заявления. Какого хрена мы в России должны переименовывать какой-то стадион в честь Пеле? У нас большинство живущих людей его даже не видели. Я видел его только по чёрно-белым снимкам. И не могу сказать, что мне Пеле нравился больше, чем Марадона или Месси.
В своё время был медленный футбол — он там креативил. Это перебор. Кто хочет, тот пусть и переименовывает. Просто вкидывают популистский бред», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 января 2023
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