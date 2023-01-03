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Мостовой: переименовать стадионы в честь Пеле — чересчур. Почему не Марадона или Круифф?

Мостовой: переименовать стадионы в честь Пеле — чересчур. Почему не Марадона или Круифф?
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение об идее президента ФИФА Джанни Инфантино назвать стадион в каждой стране в честь легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни после продолжительной борьбы с раком.

«Кажется, что это слишком. Переименовать в Бразилии — пожалуйста. Но везде — это как-то чересчур. Ясно, что Пеле — легенда на все времена.

Однако сейчас люди из стран, где свои легенды тоже могут сказать: а почему не Марадона? Почему не Круифф? Почему не Эйсебио? Пускай каждая страна сама решает, в честь кого переименовывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Пеле ушёл из жизни 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

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