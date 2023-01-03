Артета — о «Ньюкасле»: их цифры — это невероятно. Большая заслуга Хау и тренерского штаба

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». Команды встретятся сегодня, 3 января. Начало матча — в 22:45 мск.

«Это очень хорошая команда, с хорошим тренером. Думаю, то, что Эдди (Хау. — Прим. «Чемпионата») сделал за короткий промежуток времени… Вы видите цифры — это невероятно. Большая заслуга его и тренерского штаба. Они создали ажиотаж и веру вокруг команды в то, что они играют одинаково против любых соперников, поэтому мы готовимся к этой игре. Это будет ещё одно серьёзное испытание, но мы сыграем дома перед нашей публикой, и я с нетерпением жду этого», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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