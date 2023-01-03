Месси прибыл в расположение «ПСЖ». В среду игрок начнёт тренироваться с командой

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернулся в расположение клуба. Об этом сообщает L'Equipe.

Игрок вернулся в Париж после 10-дневного отпуска, предоставленного ему после завершения ЧМ-2022. Он уже посетил тренировочный центр парижан, но с большинством футболистов клуба ещё не виделся – им предоставили выходной. Сообщается, что в среду Месси проведёт первую тренировку с командой. В ближайшем матче «ПСЖ» встретится с «Анже». Игра состоится 11 января.

Ранее Месси помог сборной Аргентины выиграть свой первый с 1986 года чемпионат мира. Аргентинцы победили в финале национальную команду Франции в серии пенальти. Лионель Месси, который являлся капитаном аргентинской команды на турнире, записал на свой счёт семь голов и три голевые передачи в семи матчах турнира, в том числе дубль в финале.