Месси прибыл в расположение «ПСЖ». В среду игрок начнёт тренироваться с командой

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернулся в расположение клуба. Об этом сообщает L'Equipe.
Игрок вернулся в Париж после 10-дневного отпуска, предоставленного ему после завершения ЧМ-2022. Он уже посетил тренировочный центр парижан, но с большинством футболистов клуба ещё не виделся – им предоставили выходной. Сообщается, что в среду Месси проведёт первую тренировку с командой. В ближайшем матче «ПСЖ» встретится с «Анже». Игра состоится 11 января.
Ранее Месси помог сборной Аргентины выиграть свой первый с 1986 года чемпионат мира. Аргентинцы победили в финале национальную команду Франции в серии пенальти. Лионель Месси, который являлся капитаном аргентинской команды на турнире, записал на свой счёт семь голов и три голевые передачи в семи матчах турнира, в том числе дубль в финале.
- 3 января 2023
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