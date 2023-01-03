О продлении контракта Месси с «ПСЖ» может быть объявлено в течение недели

О продлении контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с французским «ПСЖ» может быть объявлено в течение недели. Об этом сообщает Marca.

Ранее появилась информация, что принципиальное соглашение о продлении контракта Месси с клубом было достигнуто после четырёхмесячных переговоров отца футболиста, Хорхе, со спортивным директором «ПСЖ» Луишем Кампушем и владельцем клуба Насером Аль-Хелаифи.



Месси согласился со всеми условиями контакта. Срок соглашения составит два года, оно будет подписано по схеме «1+1». Зарплата аргентинца станет больше, чем по действующему контракту.

Напомним, Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на турнире 2022 года.

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