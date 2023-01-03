О продлении контракта Месси с «ПСЖ» может быть объявлено в течение недели
Поделиться
О продлении контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с французским «ПСЖ» может быть объявлено в течение недели. Об этом сообщает Marca.
Ранее появилась информация, что принципиальное соглашение о продлении контракта Месси с клубом было достигнуто после четырёхмесячных переговоров отца футболиста, Хорхе, со спортивным директором «ПСЖ» Луишем Кампушем и владельцем клуба Насером Аль-Хелаифи.
Месси согласился со всеми условиями контакта. Срок соглашения составит два года, оно будет подписано по схеме «1+1». Зарплата аргентинца станет больше, чем по действующему контракту.
Напомним, Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на турнире 2022 года.
Видео: Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса
Комментарии
- 3 января 2023
-
15:50
-
15:40
-
15:33
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:24
-
13:17
-
13:16
-
13:00
-
12:57
-
12:48
-
12:27
-
12:19
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:57
-
11:30
-
10:47
-
10:45
-
10:28
-
10:04
-
10:00
-
09:56
Партнерский контент