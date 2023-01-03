Аллегри: цели «Ювентуса» — попасть в топ-4 в Серии А и сыграть в финалах ЛЕ и Кубка Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил состояние игроков накануне матча с «Кремонезе» и рассказал о целях на оставшуюся часть сезона.

«Завтра нам вновь предстоит сложный и трудный матч, потому что «Кремонезе» не пропустил ни одного гола в последних двух домашних матчах. Соперник много создаёт и очень агрессивен.

Паредес и Ди Мария неплохо справляются. Не было нужды возвращать их досрочно. Правильно, что они наслаждались победой на чемпионате мира. Погба может вернуться в команду в течение 15–20 дней. Влахович также поправляется. Кьеза в порядке и готов участвовать.

Наша цель – попасть в топ-4 и сыграть в финалах Лиги Европы и Кубка Италии. На данный момент «Наполи» – явный фаворит в борьбе за скудетто», – приводит слова Аллегри Pazzi di Fanta.