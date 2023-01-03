Аллегри: цели «Ювентуса» — попасть в топ-4 в Серии А и сыграть в финалах ЛЕ и Кубка Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил состояние игроков накануне матча с «Кремонезе» и рассказал о целях на оставшуюся часть сезона.
«Завтра нам вновь предстоит сложный и трудный матч, потому что «Кремонезе» не пропустил ни одного гола в последних двух домашних матчах. Соперник много создаёт и очень агрессивен.
Паредес и Ди Мария неплохо справляются. Не было нужды возвращать их досрочно. Правильно, что они наслаждались победой на чемпионате мира. Погба может вернуться в команду в течение 15–20 дней. Влахович также поправляется. Кьеза в порядке и готов участвовать.
Наша цель – попасть в топ-4 и сыграть в финалах Лиги Европы и Кубка Италии. На данный момент «Наполи» – явный фаворит в борьбе за скудетто», – приводит слова Аллегри Pazzi di Fanta.
- 3 января 2023
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:35
-
18:34
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:36
-
17:31
-
17:30
-
17:16
-
17:10
-
16:54
-
16:45
-
16:44
-
16:34
-
16:26
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:33
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:11