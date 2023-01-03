Александр Мостовой рассказал о деталях конфликта с Игорем Шалимовым

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой вспомнил о конфликте с Игорем Шалимовым. Ранее Шалимов рассказал, как во время их совместной игры за «Спартак» Мостовой уснул в машине вместо похода на дискотеку.
«Мне на слова Шалимова даже обращать внимание не хочется, потому что для меня это полный бред. История про то, как Шалимов и Писарев оставили меня в машине, была, но я не пошёл на дискотеку, потому что очень хотел спать, они забыли меня в машине.
У меня ни с кем нет войны, я со всеми старался поддерживать хорошие отношения. Кому-то это может не нравиться, так что я к этому спокойно отношусь. Это неприятно, да, но все люди разные, и что я могу сделать? Я знаю недостатки многих людей, но не хочу об этом говорить, потому что делать это напоказ нельзя», — цитирует Мостового Metaratings.
Мостовой почеканил мяч в кресле, используя голову и обе ноги:
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