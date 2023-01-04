Александр Мостовой заявил, что мог перейти в «Реал», «Барселону» и другие клубы
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что мог перейти в «Реал», «Барселону» и другие европейские топ-клубы во время выступлений за «Сельту».
«Был момент, когда мог перейти и в «Реал», и в «Барселону», но не сложилось, потому что был не в том возрасте, в котором можно было переходить. «Сельта» много просила, а те команды возражали, что нелогично покупать 30–31-летнего футболиста за 20 миллионов. Тогда это было неправдоподобным.
Да, была история с «Юве», была история с «Ливерпулем» – я уже уехал на «Энфилд» подписывать контракт, но тоже «Сельта» запросила деньги. Честно говоря, к тому же не хотелось менять солнечную Испанию на серую Англию», — цитирует Мостового Metaratings.
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