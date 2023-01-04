Тарпищев: я фанат футбола. Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция смотрел несколько раз

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев признался, что является фанатом футбола. По словам функционера, он несколько раз пересматривал финал чемпионата мира — 2022.

«Я фанат футбола. Финал чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция смотрел несколько раз. Если бы предложили пересмотреть одно событие из 2022 года, то, наверное, выбрал бы как раз финал ЧМ по футболу. Но нам сейчас всё равно не хватает упорных событий, которые давали бы интригу, — это касается и футбола, и хоккея, и биатлона. Без России мировой спорт очень бедный», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции. Основное время игры завершилось со счётом 2:2, дополнительное – 3:3. Аргентинцы оказались сильнее в серии послематчевых пенальти.