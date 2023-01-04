Record: защитник «Бенфики» Тавареш близок к переходу в «Спартак»

Защитник лиссабонской «Бенфики» Томаш Тавареш близок к переходу в московский «Спартак», сообщает Record.
Отмечается, что футболист, получивший серьёзную травму крестообразных связок в мае 2022 года, уже приступил к тренировкам в составе второй команды «Бенфики». В этом сезоне Тавареш не провёл ни одного матча.
В сезоне-2021/2022 21-летний футболист играл в «Базеле» под руководством действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также Тавареш выступал в аренде за испанский «Алавес» (2020–2021) и португальский «Фаренсе» (2021). За «Бенфику» защитник играет с 2019 года.
«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой игре после возобновления сезона красно-белые сыграют дома с «Уралом».
- 4 января 2023
-
14:46
-
14:31
-
14:30
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:34
-
13:27
-
13:16
-
13:12
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:44
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
10:11
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:19
-
08:15
-
08:10
-
07:58
-
07:46
-
07:12
-
07:05
-
06:56
-
06:27
-
04:50
-
04:41