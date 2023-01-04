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Record: защитник «Бенфики» Тавареш близок к переходу в «Спартак»

Record: защитник «Бенфики» Тавареш близок к переходу в «Спартак»
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Защитник лиссабонской «Бенфики» Томаш Тавареш близок к переходу в московский «Спартак», сообщает Record.

Отмечается, что футболист, получивший серьёзную травму крестообразных связок в мае 2022 года, уже приступил к тренировкам в составе второй команды «Бенфики». В этом сезоне Тавареш не провёл ни одного матча.

В сезоне-2021/2022 21-летний футболист играл в «Базеле» под руководством действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также Тавареш выступал в аренде за испанский «Алавес» (2020–2021) и португальский «Фаренсе» (2021). За «Бенфику» защитник играет с 2019 года.

«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой игре после возобновления сезона красно-белые сыграют дома с «Уралом».

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