Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» обыграл «Салернитану» в выездном матче Серии А

«Милан» обыграл «Салернитану» в выездном матче Серии А
Комментарии

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Салернитана» принимала «Милан». Встреча прошла на стадионе «Ареки» в Салерно и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Результативную передачу отдал полузащитник Сандро Тонали. Через пять минут Тонали укрепил преимущество гостей, забив гол после передачи хавбека «Милана» Браима Диаса. На 83-й минуте форвард «Салернитаны» Федерико Бонаццоли сократил отставание хозяев в счёте. В роли ассистента выступил полузащитник Лассана Кулибали.

«Милан» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. «Салернитана» (17) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (41).

Италия - Серия А. 16-й тур
04 января 2023, среда. 14:30 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Леау – 10'   0:2 Тонали – 15'   1:2 Бонаццоли – 83'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023