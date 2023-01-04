«Милан» обыграл «Салернитану» в выездном матче Серии А

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Салернитана» принимала «Милан». Встреча прошла на стадионе «Ареки» в Салерно и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Результативную передачу отдал полузащитник Сандро Тонали. Через пять минут Тонали укрепил преимущество гостей, забив гол после передачи хавбека «Милана» Браима Диаса. На 83-й минуте форвард «Салернитаны» Федерико Бонаццоли сократил отставание хозяев в счёте. В роли ассистента выступил полузащитник Лассана Кулибали.



«Милан» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. «Салернитана» (17) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (41).