«Шахтёр» требует за Мудрика € 100 млн после того, как в гонку за игроком включился «Челси»

Украинский «Шахтёр» назвал цену, за которую готов продать лондонскому «Арсеналу» полузащитника клуба Михаила Мудрика.
Как сообщает Goal, руководство «горняков» собирается получить за игрока € 100 млн. Цена на Мудрика возросла, так как в гонку за футболистом также включился «Челси». Отмечается, что если «Шахтёр» не устроит предложение по игроку, то они отложат переговоры до лета.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» предлагал за Мудрика € 70 млн. Сам украинский футболист предпочитает присоединиться к «канонирам», за которых выступает его соотечественник — Александр Зинченко.
В нынешнем сезоне Мудрик забил 10 голов и отдал восемь результативных передач в 18 матчах в составе «Шахтёра». Соглашение между сторонами истекает в декабре 2026 года.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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