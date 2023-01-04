«Шахтёр» требует за Мудрика € 100 млн после того, как в гонку за игроком включился «Челси»

Украинский «Шахтёр» назвал цену, за которую готов продать лондонскому «Арсеналу» полузащитника клуба Михаила Мудрика.



Как сообщает Goal, руководство «горняков» собирается получить за игрока € 100 млн. Цена на Мудрика возросла, так как в гонку за футболистом также включился «Челси». Отмечается, что если «Шахтёр» не устроит предложение по игроку, то они отложат переговоры до лета.



Ранее сообщалось, что «Арсенал» предлагал за Мудрика € 70 млн. Сам украинский футболист предпочитает присоединиться к «канонирам», за которых выступает его соотечественник — Александр Зинченко.



В нынешнем сезоне Мудрик забил 10 голов и отдал восемь результативных передач в 18 матчах в составе «Шахтёра». Соглашение между сторонами истекает в декабре 2026 года.

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